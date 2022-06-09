В ситуации, когда возникла необходимость оказать Украине помощь тяжелым оружием, Германия и многие другие европейские страны "показали себя не с лучшей стороны". Это заявил депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский в эфире Current Time.

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В ответ на вопрос, почему правительство Германии затягивает поставку тяжелого вооружения Украине, Лагодинский ответил, что таких вооружений иногда просто нет.

"В первую очередь это обусловлено тем, что просто нет вооружений. Германия и очень многие европейские страны показали себя не с лучшей стороны, что касается эффективности и возможности их армий", – сказал депутат.

Он привел в качестве иллюстрации намерение Испании поставить Украине немецкие танки Leopard в количестве 40 машин. Однако "сейчас речь идет уже о десяти штуках, и те – в ужасном состоянии, как пишет пресса", – сказал Лагодинский. И нужны месяцы, чтобы даже эти машины привести в нормальное состояние, отметил депутат.

Лагодинский сказал, что в Германии с тяжелым вооружением ситуация аналогичная.

"То есть, мы сигнализируем, в том числе и нашим оппонентам, что мы не способны быстро мобилизоваться, мобилизовать возможности, которые есть. Это очень грустно", – сказал депутат.

Кроме того, Лагодинский считает, что проблема заключается также в позиции фракции СДПГ в Бундестаге.

"Были сообщения, что в этой фракции очень многие, чуть ли не большинство, довольны выжидательной позицией Шольца", – сказал евродепутат.

Он считает, что партнерам СДПГ по коалиции, которые более настроены действовать, необходимо воздействовать на позицию социал-демократов.

"Зеленые в данном случае имеют довольно ясную позицию, свободные либералы – тоже. Но вот дело за социал-демократами", – сказал Лагодинский.

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Сергей Бережной

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