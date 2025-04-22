Артан показал разгром россиян, которые сотнями пошли на прорыв в Запорожской области

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Артан" показало видео разгрома вражеского штурма на Запорожском направлении перед Пасхой. Военные заявили, что сорвали наступательные планы противника.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Артан" сообщил, что незадолго до пасхальных праздников армия РФ попыталась совершить массированный штурм позиций Сил обороны, в том числе в зоне ответственности спецподразделения ГУР.

Было задействовано более 300 оккупантов, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка баги, выступивших шестью колоннами.

"Мы заранее знали о планах врага. Фиксировали накопление техники и личного состава. Параллельно россияне снимали свои же минные поля, чтобы техника могла пройти. Мы их ждали и встретили, как положено", – рассказал командир "Артана" с позывным Титан.

Как только вражеские колонны двинулись, за дело взялись операторы FPV "Artan Syndicate" и артиллеристы. Первые три БМП сожгли еще за 8 км до столкновения.

"Остаток колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям: часть попала под точные удары FPV и арты, часть подорвалась на минных заграждениях, установленных нашими инженерами", – сказал Титан.

Штурм россиян был сорван, украинские воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц боевой техники, около 100 человек личного состава.

Об этом неудачном российском штурме уже сообщали Силы обороны юга 17 апреля и тоже показывали видео. Речь идет о попытке российского наступления по новой тактике на участке фронта возле Пятихаток, Степного, Лобкового, Малых Щербаков и Малой Токмачки.

Пятихатки, Степное, Лобковое, Малые Щербаки рядом на карте Deepstate и Малая Токмачка – отдельно, обозначена домом

С 14 марта 2025 года по всей территории Кушугумской общины Запорожской области запрещено выходить на прибрежные территории вдоль береговой линии Днепра. Это связано с повышенным риском проникновения российских ДРГ.

Россиянам осталось около 30 км до Запорожья, но эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что у них нет ресурса преодолеть это расстояние.