Спецпідрозділ ГУР показав розгром росіян, які сотнями пішли на прорив у Запорізькій області

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Артан" показав відео розгрому ворожого штурму на Запорізькому напрямку перед Великоднем. Військові заявили, що зірвали наступальні плани ворога.

"Артан" повідомив, що незадовго до великодніх свят армія РФ спробувала здійснити масований штурм позицій Сил оборони, зокрема в зоні відповідальності спецпідрозділу ГУР.

Було залучено понад 300 окупантів, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі, що виступили шістьома колонами.

"Ми заздалегідь знали про плани ворога. Фіксували накопичення техніки й особового складу. Паралельно росіяни знімали свої ж мінні поля, щоб техніка могла пройти. Ми на них чекали і зустріли, як належить", – розповів командир "Артану" з позивним Титан.

Щойно ворожі колони рушили, за справу взялися оператори FPV "Artan Syndicate" та артилеристи. Перші три БМП спалили ще за 8 км до лінії зіткнення.

"Решту колони так само "розібрали" на підступах до наших позицій: частина потрапила під влучні удари FPV та арти, частина підірвалася на мінних загородженнях, встановлених нашими інженерами", – сказав Титан.

Штурм росіян було зірвано, українські воїни знищили чи вивели з ладу 15 одиниць бойової техніки, близько 100 людей особового складу.

Про цей невдалий російський штурм уже повідомляли Сили оборони півдня 17 квітня і теж показували відео. Йдеться про спробу російського наступу за новою тактикою на ділянці фронту біля П'ятихаток, Степового, Лобкового, Малих Щербаків і Малої Токмачки.

П'ятихатки, Степове, Лобкове, Малі Щербаки поряд на мапі Deepstate і Мала Токмачка – окремо, позначена будинком

З 14 березня 2025 року на всій території Кушугумської громади Запорізької області заборонено виходити на прибережні території вздовж берегової лінії Дніпра. Це пов'язано з підвищеним ризиком проникнення російських ДРГ.

Росіянам залишилось близько 30 км до Запоріжжя, але експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що в них немає ресурсу подолати цю відстань.