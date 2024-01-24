Украинские артиллеристы уничтожили технику россиян на фронте с помощью американской самоходной гаубицы Paladin. Соответствующее видео опубликовал Стратком Вооруженных Сил Украины.

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Артиллеристы пятой отдельной штурмовой бригады поделились кадрами боевой работы и тем, как с помощью этой техники уничтожают врага.

Американская САУ М-109 Paladin была разработана еще в 60-х годах прошлого века. Она оснащена современной автоматизированной системой вооружения и способна быстро реагировать на появление цели.

Впервые ее применили в реальных боевых условиях во время войны во Вьетнаме. В США Paladin остается основной самоходной артиллерийской системой войск страны в ближайшем будущем. Система является стандартной САУ стран, входящих в НАТО.

Украинские военные ведут огонь из артиллерийской гаубицы М109 (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

9 сентября 2023 года стало известно, что британская оборонная компания BAE Systems может за несколько месяцев наладить в Украине выпуск запчастей для буксированных гаубиц L119 калибра 105 мм.

24 октября сообщалось, что Укроборонпром и Rheinmetall создали совместное предприятие для обслуживания и ремонта западной техники.

4 декабря крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказы на поставку Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на сумму около 142 млн евро.

4 января 2024 года сообщалось, что британская компания BAE Systems планирует возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной в Украине и спросом на артиллерийское вооружение.

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