Артилеристи показали роботу гаубиці Paladin по ворожих позиціях – відео
Українські артилеристи знищили техніку росіян на фронті за допомогою американської самохідної гаубиці Paladin. Відповідне відео опублікував СтратКом Збройних Сил України.
Артилеристи п'ятої окремої штурмової бригади поділилися кадрами бойової роботи та тим, як за допомогою цієї техніки знищують ворога.
Американська САУ М-109 Paladin була розроблена ще у 60-х роках минулого століття. Вона має сучасну автоматизовану систему озброєння та здатна швидко реагувати на появу цілі.
Вперше її було застосовано в реальних бойових умовах під час війни у В'єтнамі. У США Paladin залишається основною самохідною артилерійською системою військ країни у найближчому майбутньому. Система є стандартною САУ країн, які входять до НАТО.
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