Українські артилеристи знищили техніку росіян на фронті за допомогою американської самохідної гаубиці Paladin. Відповідне відео опублікував СтратКом Збройних Сил України.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Артилеристи п'ятої окремої штурмової бригади поділилися кадрами бойової роботи та тим, як за допомогою цієї техніки знищують ворога.

Американська САУ М-109 Paladin була розроблена ще у 60-х роках минулого століття. Вона має сучасну автоматизовану систему озброєння та здатна швидко реагувати на появу цілі.

Вперше її було застосовано в реальних бойових умовах під час війни у В'єтнамі. У США Paladin залишається основною самохідною артилерійською системою військ країни у найближчому майбутньому. Система є стандартною САУ країн, які входять до НАТО.

Українські військові ведуть вогонь з артилерійської гаубиці М109 (Фото: EPA/OLEG PETRASYUK)

9 вересня 2023 року стало відомо, що британська оборонна компанія BAE Systems може за кілька місяців налагодити в Україні випуск запчастин для своїх буксированих гаубиць L119 калібру 105 мм.

24 жовтня повідомлялося, що Укроборонпром і Rheinmetall створили спільне підприємство для обслуговування та ремонту західної техніки.

4 грудня найбільший німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро.

4 січня 2024 року повідомлялося, що британська компанія BAE Systems планує відновити виробництво компонентів для гаубиць М777. Це пов'язано з війною в Україні та попитом на артилерійське озброєння.

Читайте також: Падіння Іл-76 під Бєлгородом. У Генштабі натякнули на причетність ЗСУ