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Артиллеристы уничтожили вражеский самоходный миномет "Тюльпан" на юге – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 17:05
Видео: 406 оабр имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова
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Артиллеристы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова показали уничтожение российского миномета 2С4 "Тюльпан".

"На южном направлении уничтожен вражеский самоходный миномет, обстреливавший мирные села", – говорится в сообщении.

На видео артиллерия поражает вражеский "Тюльпан", который пытались спрятать среди деревьев.

2С4 "Тюльпан" – это советский самоходный миномет, который создан для уничтожения укрепленных фортификационных сооружений.

  • 11 мая 2023 года украинский дрон прилетел в бронеавтомобиль оккупантов "Тигр".
  • 12 мая Черные Запорожцы сожгли российскую установку "Град" из беспилотника.
  • 15 мая на Таврическом направлении Силы обороны уничтожили российские РЭБ "Поле-21", "Силок-01" и ЗРК "Тор".

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Артём Джерипа
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войнаартиллерия406 оабр"тюльпан"
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