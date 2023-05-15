Артиллеристы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова показали уничтожение российского миномета 2С4 "Тюльпан".
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"На южном направлении уничтожен вражеский самоходный миномет, обстреливавший мирные села", – говорится в сообщении.
На видео артиллерия поражает вражеский "Тюльпан", который пытались спрятать среди деревьев.
2С4 "Тюльпан" – это советский самоходный миномет, который создан для уничтожения укрепленных фортификационных сооружений.
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