На Таврическом направлении бойцы Сил обороны уничтожили и повредили комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21", "Силок-01", зенитно-ракетный комплекс "Тор" и другую технику. Видео опубликовал командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

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С учетом РЭБ "Поле-21", "Силок-01" и ЗРК "Тор", в течение суток украинские воины отработали еще по 28 единицам вооружения и военной техники противника, среди которых:

— 2 танка;

— 2 БРТ;

— БМП;

— КШМ;

— 2 беспилотника "Орлан-10";

— разведывательный беспилотник ZALA;

— беспилотник Supercum.

Кроме того, россияне потеряли ликвидированными и ранеными более роты личного состава.

СПРАВКА. ЗРК "Тор-М1" предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий во всех видах боевых действий и районах сосредоточения. Характеристики этого ЗРК позволяют уничтожать почти все виды воздушных целей, кроме баллистических. Может одновременно отслеживать 48 целей на расстоянии до 27 км. Зона уничтожения цели по высоте – 6 км, по дальности – 12 км.



РЭБ "Поле-21" предназначен для противодействия высокоточным вооружениям и другим системам противника, использующим спутниковую навигацию. Задачей этого комплекса является постановка помех и подавление сигналов навигационных спутников. Без возможности точного определения своих координат, вражеская ракета, бомба, самолет и т.п. не сможет решить поставленную боевую задачу.

3 марта 2023 военные Нацгвардии уничтожили ЗРК "Тор-М1" на одном из направлений.

28 мая на Таврическом направлении уничтожены ЗРК "Тор" и БПЛА ZALA.

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