UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Артиллеристы ВМС уничтожили танк, шесть БМП, радиолокационную станцию оккупантов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 13:57
Скриншот с видео
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова
"Читайте по губам..." Зеленский обратился к РФ после российского теракта на ТЭЦ-5 Харькова

Артиллерийские части ВМС ВСУ уничтожили российские танк, шесть БМП, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами. Об этом сообщает Командование морской пехоты.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили пятерых оккупантов, грузовой автомобиль и автомобиль с личным составом.

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего украинские воины уничтожили танк, шесть БМП, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.

Читайте также: Российские оккупанты разбирают баржевый мост, который долго собирали под Антоновским в Херсоне – фото

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВМС ВСУ война артиллерия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 