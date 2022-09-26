Артиллерийские части ВМС ВСУ уничтожили российские танк, шесть БМП, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами. Об этом сообщает Командование морской пехоты.

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За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили пятерых оккупантов, грузовой автомобиль и автомобиль с личным составом.

Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВСУ наносили огневое поражение по захватчикам, в результате чего украинские воины уничтожили танк, шесть БМП, боевую бронированную машину, радиолокационную станцию и тяжелый автомобильный транспорт с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.

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Вадим Ребрина

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