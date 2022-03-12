Bayraktar уничтожил "Ураган" россиян, 72 бригада встретила врага под Киевом: видео и фото

Вооруженные Силы Украины показали новое видео применения на фронте турецкого ударного дрона Bayraktar TB2. На этот раз ракета с беспилотника поразила пусковую установку реактивной артиллерии российских оккупантов.

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На кадрах от Сухопутных войск ВСУ видно, как БПЛА наносит удар по машине 9П140 "Ураган" – реактивной системе залпового огня калибра 220 мм. Снаряды к ней крупнее, чем к "Граду", но меньше "Смерча".

Видео обрывается сразу после нанесения огневого поражения и оставляет интригу, как РСЗО перенесла удар.

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Помимо этого, отличились также бойцы 72-й бригады им. Черных Запорожцев, действующие в Киевской области. На фото – уничтоженная техника россиян.

"Враги снова кучу металлолома оставили где-то на Киевщине. Мехвод до сих пор "управляет" сгоревшей БМП. Хлопцы хотели спросить у оккупантов, чего те приходили, но тела уже собаки растащили", – с военным юмором пишут защитники Украины о результатах боя.

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Евгений Пилипенко

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