Президент Владимир Зеленский провел в Луцке совещание по региональной безопасности. Одной из обсуждавшихся тем была ситуация на границе с Беларусью.

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В видеообращении президент сказал, что провел в замке Любарта "совещание по ситуации в регионе: безопасность, ситуация на границе, ситуация в приграничных районах соседней Беларуси".

Зеленский подчеркнул, что сейчас приоритетом остается "укрепление каждой области, всей нашей северной границы".

"Были доклады военных, правоохранителей, местных властей. Проанализировали подготовку и обеспечение наших Сил обороны и безопасности соответствующих подразделений на Волыни", – сказал президент.

Обсуждались также социальная ситуация, проблемы энергетики, водоснабжения, бюджетного обеспечения, состояние укрытий.

Зеленский поблагодарил тех, кто и в Луцке, и в других городах "приняли переселенцев, помогают лечить и реабилитировать наших воинов".

Ранее сегодня Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в костеле Святых Петра и Павла в Луцке почтили память жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии.

7 июля президенты Литвы, Латвии и Польши выпустили совместное обращение к союзникам по НАТО, в котором заявили. что Альянс должен принять меры для противодействия угрозам, которые нарастают в том числе из-за передислокации террористов Вагнера в Беларусь.

9 июля Служба государственной безопасности Латвии заявила, что отслеживает активность российской террористической группировки Вагнера в Беларуси и пока не видит с их стороны прямой угрозы национальной безопасности страны.

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