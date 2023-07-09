Президент Владимир Зеленский провел в Луцке совещание по региональной безопасности. Одной из обсуждавшихся тем была ситуация на границе с Беларусью.
В видеообращении президент сказал, что провел в замке Любарта "совещание по ситуации в регионе: безопасность, ситуация на границе, ситуация в приграничных районах соседней Беларуси".
Зеленский подчеркнул, что сейчас приоритетом остается "укрепление каждой области, всей нашей северной границы".
"Были доклады военных, правоохранителей, местных властей. Проанализировали подготовку и обеспечение наших Сил обороны и безопасности соответствующих подразделений на Волыни", – сказал президент.
Обсуждались также социальная ситуация, проблемы энергетики, водоснабжения, бюджетного обеспечения, состояние укрытий.
Зеленский поблагодарил тех, кто и в Луцке, и в других городах "приняли переселенцев, помогают лечить и реабилитировать наших воинов".
Ранее сегодня Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в костеле Святых Петра и Павла в Луцке почтили память жертв Второй мировой войны и Волынской трагедии.
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