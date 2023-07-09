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Зеленский и Дуда встретились в Луцке. Почтили память жертв Волынской трагедии – фото

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09.07.2023, 10:56
Зеленский и Дуда встретились в Луцке. Почтили память жертв Волынской трагедии – фото - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда прибыли в костел святых Петра и Павла в Луцке, где почтили память жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

"Память нас объединяет, вместе мы сильнее!", – написал Зеленский в соцсетях.

Фото: ОП

На мессе присутствовал митрополит Православной церкви Украины Епифаний.

Фото: ОП

7 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал на запад Украины, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии.

СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — взаимные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов 4 3 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших. 17 декабря 2014, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и при присутствии польского президента Коморовского, премьера Польши Копач и членов правительства Польши, президент Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016 года известные украинцы, в частности, президенты Кравчук и Ющенко обратились с открытым обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "простим и просим прощения".

Читайте также: У Дуды считают, что герои нынешней войны со временем затмят значение УПА для украинцев

Милана Головань
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Владимир ЗеленскийЛуцканджей дудаепифаний
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