Зеленський та Дуда зустрілися у Луцьку. Вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії – фото

Президент Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда прибули до костелу святих Петра й Павла у Луцьку, де вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії..

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"Пам'ять нас єднає, разом ми сильніші!", – написав Зеленський у соцмережах.

На месі був присутній митрополит Православної церкви України Епіфаній.

7 липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав на захід України, щоб вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії.

ДОВІДКА. Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Коморовського , прем’єрки Польщі Копач та членів уряду Польщі, президент Порошенко попросив у поляків пробачення за Волинську трагедію. На початку червня 2016 року відомі українці, зокрема президенти Кравчук та Ющенко звернулись з відкритим зверненням до проводу Польської держави та всього суспільства, в якому були слова "пробачаємо та просимо про вибачення".

У жовтні 2020 року президент Зеленський у спільному інтерв'ю з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив, що політичний контекст у питанні історичної пам'яті між Україною та Польщею знято, цим займатимуться професіонали-історики, а не політики.

Нещодавно у МЗС Польщі заявили, що Зеленський має вибачитися за Волинь. Посол України відповів.

В Україні та Польщі по-різному оцінюють особистість ідеолога ОУН Степана Бандери, чим активно користується російська пропаганда, намагаючись вбити клин між країнами.

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