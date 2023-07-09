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Зеленський та Дуда зустрілися у Луцьку. Вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії – фото

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09.07.2023, 10:56
Зеленський та Дуда зустрілися у Луцьку. Вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії – фото - Фото
Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда прибули до костелу святих Петра й Павла у Луцьку, де вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.. 

"Пам'ять нас єднає, разом ми сильніші!", – написав Зеленський у соцмережах.

Фото: ОП

На месі був присутній митрополит Православної церкви України Епіфаній.

Фото: ОП

7 липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав на захід України, щоб вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії.

ДОВІДКА. Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Коморовського, прем’єрки Польщі Копач та членів уряду Польщі, президент Порошенко попросив у поляків пробачення за Волинську трагедію. На початку червня 2016 року відомі українці, зокрема президенти Кравчук та Ющенко звернулись з відкритим зверненням до проводу Польської держави та всього суспільства, в якому були слова "пробачаємо та просимо про вибачення".

Читайте також: У Дуди вважають, що герої нинішньої війни згодом затьмарять значення УПА для українців

Мілана Головань
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Володимир Зеленськийепіфанійанджей дудаЛуцьк
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