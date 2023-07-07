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Прем'єр Польщі вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії на заході України — фото з місця

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07.07.2023, 09:37
Прем'єр Польщі вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії на заході України — фото з місця - Фото
Матеуш Моравецький (Фото: Mateusz Morawiecki/Facebook)

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький приїхав на захід України, щоб вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії. Про це він повідомив у Facebook.

Польський прем'єр відвідав неіснуюче селище Острівки на Волині.

Він ушанував пам'ять жертв Волинської трагедії.

Під час церемонії Моравецький установив у полі дерев'яний хрест.

Моравецький на Волині (Фото: Mateusz Morawiecki/Facebook)

ДОВІДКА. Волинська трагедія (у польській історіографії пол. Rzeź wołyńska, "Волинська різанина") — взаємні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені Українською повстанською армією та польською Армією Крайовою за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського та польського цивільного населення у 1943 році під час Другої світової війни на Волині. Йдеться про десятки тисяч загиблих. 17 грудня 2014 року, під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Коморовського, прем’єрки Польщі Копач та членів уряду Польщі, президент Порошенко попросив у поляків пробачення за Волинську трагедію. На початку червня 2016 року відомі українці, зокрема президенти Кравчу та Ющенко звернулись з відкритим зверненням до проводу Польської держави та всього суспільства, в якому були слова "пробачаємо та просимо про вибачення".

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Дмитро Гриниченко
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Матеуш МоравецькийПольщаволинська трагедіяволинь
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