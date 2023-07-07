Премьер Польши почтил память жертв Волынской трагедии на западе Украины — фото с места
07.07.2023, 09:37
Матеуш Моравецкий (Фото: Mateusz Morawiecki/Facebook)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал на запад Украины, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Об этом он сообщил в Facebook.
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Польский премьер посетил несуществующий поселок Островки на Волыни.
Он почтил память жертв Волынской трагедии.
Во время церемонии Моравецкий установил в поле деревянный крест.
СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших, 17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и в присутствии польского президента Коморовского, премьера Польши Копач и членов правительства Польши, президент Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016 года известные украинцы, в том числе президенты Кравчук и Ющенко, обратились с открытым обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "прощаем и просим прощения".
- В октябре 2020 года президент Зеленский в совместном интервью с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что политический контекст в вопросе исторической памяти между Украиной и Польшей снят, этим будут заниматься профессионалы-историки, а не политики.
- Недавно в МИД Польши заявили, что Зеленский должен извиниться за Волынь. Посол Украины ответил.
- В Украине и Польше по-разному оценивают личность идеолога ОУН Степана Бандеры, чем активно пользуется российская пропаганда, пытаясь вбить клин между странами.
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