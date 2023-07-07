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Премьер Польши почтил память жертв Волынской трагедии на западе Украины — фото с места

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07.07.2023, 09:37
Премьер Польши почтил память жертв Волынской трагедии на западе Украины — фото с места - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: Mateusz Morawiecki/Facebook)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал на запад Украины, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Об этом он сообщил в Facebook.

Польский премьер посетил несуществующий поселок Островки на Волыни.

Он почтил память жертв Волынской трагедии.

Во время церемонии Моравецкий установил в поле деревянный крест. 

Моравецкий на Волыни (Фото: Mateusz Morawiecki/Facebook)

СПРАВКА. Волынская трагедия (в польской историографии пол. Rzeź wołyńska, "Волынская резня") — обоюдные этнические чистки польского и украинского населения, осуществленные Украинской повстанческой армией и польской Армией Крайовой с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан и украинского и польского гражданского населения в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни. Речь идет о десятках тысяч погибших, 17 декабря 2014 года, во время выступления в Варшаве перед обеими палатами польского парламента и в присутствии польского президента Коморовского, премьера Польши Копач и членов правительства Польши, президент Порошенко попросил у поляков прощения за Волынскую трагедию. В начале июня 2016 года известные украинцы, в том числе президенты Кравчук и Ющенко, обратились с открытым обращением к руководству Польского государства и всего общества, в котором были слова "прощаем и просим прощения".

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Дмитрий Гриниченко
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Матеуш Моравецкийпольшаволыньволынская трагедия
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