НАТО должен реагировать на наемников Вагнера и ядерное оружие в Беларуси — три президента

Североатлантический Альянс должен принять меры для противодействия угрозам, которые нарастают из-за агрессивных действий России и изменения ситуации в Беларуси. Об этом говорится в совместном обращении президентов Литвы, Латвии и Польши к союзникам по НАТО.

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Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда и Латвии Эгилс Левитс направили письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и лидерам стран-членов Североатлантического Альянса с призывом "принять меры, которые помогли бы противостоять угрозам, исходящим от агрессивных действий России и меняющейся ситуации в Беларуси".

В обращении отмечено, что "сотрудничество РФ и Беларуси наносит ущерб не только безопасности региона, но и всего евроатлантического пространства".

Свидетельством все более тесной военной интеграции этих стран стало размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, пишут президенты.

"Из-за этого в контексте войны в Украине ситуация обостряется и представляет прямую угрозу безопасности нашего сообщества. Это еще одно грубое нарушение рамочного акта об отношениях между НАТО и Россией, которое ясно показывает, что этот документ утратил силу", – говорится в письме.

Президенты также отмечают, что передислокация из России в Беларусь террористов группировки Вагнера "создаст угрозу политической стабильности страны" и может привести к потере контроля над размещенными на ее территории обычных и ядерных вооружений.

Науседа, Дуда и Левитс предлагают НАТО, среди прочего, "пересмотр и адаптацию концепции ядерного сдерживания к новой реальности", учет угроз со стороны Беларуси в военной деятельности Альянса, ускорение развертывания вооружений на восточном фланге НАТО.

26 июня Науседа заявил, что НАТО следует усилить восточный фланг, если террористов группы Вагнера перебросят в Беларусь.

27 июня Дуда назвал "негативным сигналом для Европы" передислокацию террористической группировки Вагнера из России в Беларусь.

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