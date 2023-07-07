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НАТО должен реагировать на наемников Вагнера и ядерное оружие в Беларуси — три президента

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 17:53
НАТО должен реагировать на наемников Вагнера и ядерное оружие в Беларуси — три президента - Фото
Эгилс Левитс, Анджей Дуда и Гитанас Науседа (Фото - EPA)

Североатлантический Альянс должен принять меры для противодействия угрозам, которые нарастают из-за агрессивных действий России и изменения ситуации в Беларуси. Об этом говорится в совместном обращении президентов Литвы, Латвии и Польши к союзникам по НАТО.

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Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда и Латвии Эгилс Левитс направили письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и лидерам стран-членов Североатлантического Альянса с призывом "принять меры, которые помогли бы противостоять угрозам, исходящим от агрессивных действий России и меняющейся ситуации в Беларуси".

В обращении отмечено, что "сотрудничество РФ и Беларуси наносит ущерб не только безопасности региона, но и всего евроатлантического пространства".

Свидетельством все более тесной военной интеграции этих стран стало размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси, пишут президенты. 

"Из-за этого в контексте войны в Украине ситуация обостряется и представляет прямую угрозу безопасности нашего сообщества. Это еще одно грубое нарушение рамочного акта об отношениях между НАТО и Россией, которое ясно показывает, что этот документ утратил силу", – говорится в письме.

Президенты также отмечают, что передислокация из России в Беларусь террористов группировки Вагнера "создаст угрозу политической стабильности страны" и может привести к потере контроля над размещенными на ее территории обычных и ядерных вооружений.

Науседа, Дуда и Левитс предлагают НАТО, среди прочего, "пересмотр и адаптацию концепции ядерного сдерживания к новой реальности", учет угроз со стороны Беларуси в военной деятельности Альянса, ускорение развертывания вооружений на восточном фланге НАТО.

Читайте также: НАТО срочно нужна новая концепция сдерживания РФ, старая привела к войне – GLOBSEC

Сергей Бережной
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польшанатобеларусьлитваЛатвияанджей дудаГитанас НауседаЭгилс Левитс
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