Президент Литвы: НАТО необходимо реагировать, если Пригожин и Вагнер окажутся в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО нужно усилить восточный фланг, если террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным перебросят в Беларусь. Об этом он сообщил после заседания Совета государственной безопасности, цитирует его Радио Свобода.

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По его словам, если Пригожин или Вагнер окажутся в Беларуси с неясными планами или намерениями, то Литва и НАТО должны усиливать безопасность своих восточных границ.

"Литва выделит дополнительные разведывательные возможности для изучения политических аспектов и аспектов безопасности Беларуси", — сказал Науседа.

Он отметил, что после "мятежа" Пригожина диктатор Владимир Путин может столкнуться с дальнейшими проблемами в руководстве РФ.

"Король голый", — резюмировал литовский лидер.

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