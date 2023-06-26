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Президент Литвы: НАТО необходимо реагировать, если Пригожин и Вагнер окажутся в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 07:31
Президент Литвы: НАТО необходимо реагировать, если Пригожин и Вагнер окажутся в Беларуси - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО нужно усилить восточный фланг, если террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным перебросят в Беларусь. Об этом он сообщил после заседания Совета государственной безопасности, цитирует его Радио Свобода.

По его словам, если Пригожин или Вагнер окажутся в Беларуси с неясными планами или намерениями, то Литва и НАТО должны усиливать безопасность своих восточных границ.
"Литва выделит дополнительные разведывательные возможности для изучения политических аспектов и аспектов безопасности Беларуси", — сказал Науседа.
Он отметил, что после "мятежа" Пригожина диктатор Владимир Путин может столкнуться с дальнейшими проблемами в руководстве РФ.
"Король голый", — резюмировал литовский лидер. 

Читайте также: Тема дня | Вагнер захватывает города России. Что нужно знать о военном перевороте Пригожина

Дмитрий Гриниченко
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