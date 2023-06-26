Президент Литвы: НАТО необходимо реагировать, если Пригожин и Вагнер окажутся в Беларуси
26.06.2023, 07:31
Гитанас Науседа (Фото: EPA)
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО нужно усилить восточный фланг, если террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным перебросят в Беларусь. Об этом он сообщил после заседания Совета государственной безопасности, цитирует его Радио Свобода.
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По его словам, если Пригожин или Вагнер окажутся в Беларуси с неясными планами или намерениями, то Литва и НАТО должны усиливать безопасность своих восточных границ.
"Литва выделит дополнительные разведывательные возможности для изучения политических аспектов и аспектов безопасности Беларуси", — сказал Науседа.
Он отметил, что после "мятежа" Пригожина диктатор Владимир Путин может столкнуться с дальнейшими проблемами в руководстве РФ.
"Король голый", — резюмировал литовский лидер.
- 24 июня 2023 года главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
- К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 25 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пригожинский "поход на Москву" – первая часть плана части российских элит, направленного на демонтаж путинской системы.
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