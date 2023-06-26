RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Президент Литви: НАТО необхідно реагувати, якщо Пригожин та Вагнер опиняться в Білорусі

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 07:31
Президент Литви: НАТО необхідно реагувати, якщо Пригожин та Вагнер опиняться в Білорусі - Фото
Гітанас Науседа (Фото: EPA)

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО потрібно посилити східний фланг, якщо терористів групи Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним перекинуть до Білорусі. Про це він повідомив після засідання Ради державної безпеки, цитує його Радіо Свобода.

За його словами, якщо Пригожин чи Вагнер опиняться в Білорусі з незрозумілими планами чи намірами, то Литва та НАТО мають посилювати безпеку своїх східних кордонів.

"Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення політичних аспектів та аспектів безпеки Білорусі", — сказав Науседа.

Він зазначив, що після "заколоту" Пригожина диктатор Володимир Путін може зіткнутися з подальшими проблемами у керівництві РФ.

"Король голий", — резюмував литовський лідер.

Читайте також: Тема дня | Вагнер захоплює міста Росії. Що потрібно знати про воєнний переворот Пригожина

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬвійнаНАТОлитваГітанас НауседаЄвген Пригожингрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 