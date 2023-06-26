Президент Литви: НАТО необхідно реагувати, якщо Пригожин та Вагнер опиняться в Білорусі
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО потрібно посилити східний фланг, якщо терористів групи Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним перекинуть до Білорусі. Про це він повідомив після засідання Ради державної безпеки, цитує його Радіо Свобода.
За його словами, якщо Пригожин чи Вагнер опиняться в Білорусі з незрозумілими планами чи намірами, то Литва та НАТО мають посилювати безпеку своїх східних кордонів.
"Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення політичних аспектів та аспектів безпеки Білорусі", — сказав Науседа.
Він зазначив, що після "заколоту" Пригожина диктатор Володимир Путін може зіткнутися з подальшими проблемами у керівництві РФ.
"Король голий", — резюмував литовський лідер.
- 24 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- До вечора того самого дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 25 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пригожинський "похід на Москву" – перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи.
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