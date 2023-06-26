Президент Литви: НАТО необхідно реагувати, якщо Пригожин та Вагнер опиняться в Білорусі

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО потрібно посилити східний фланг, якщо терористів групи Вагнера на чолі з Євгенієм Пригожиним перекинуть до Білорусі. Про це він повідомив після засідання Ради державної безпеки, цитує його Радіо Свобода.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, якщо Пригожин чи Вагнер опиняться в Білорусі з незрозумілими планами чи намірами, то Литва та НАТО мають посилювати безпеку своїх східних кордонів.

"Литва виділить додаткові розвідувальні можливості для вивчення політичних аспектів та аспектів безпеки Білорусі", — сказав Науседа.

Він зазначив, що після "заколоту" Пригожина диктатор Володимир Путін може зіткнутися з подальшими проблемами у керівництві РФ.

"Король голий", — резюмував литовський лідер.

24 червня 2023 року ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

До вечора того самого дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.

25 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що пригожинський "похід на Москву" – перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи.

Читайте також: Тема дня | Вагнер захоплює міста Росії. Що потрібно знати про воєнний переворот Пригожина

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.