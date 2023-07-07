НАТО має реагувати на найманців Вагнера та ядерну зброю в Білорусі — три президенти
Північноатлантичний Альянс має вжити заходів для протидії загрозам, які зростають через агресивні дії Росії та зміни ситуації в Білорусі. Про це йдеться у спільному зверненні президентів Литви, Латвії та Польщі до союзників з НАТО.
Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда і Латвії Егілс Левітс надіслали листа генеральному секретарю НАТО Йєнсу Столтенбергу і лідерам країн-членів Північноатлантичного Альянсу із закликом "вжити заходів, які б допомогли протистояти загрозам, що походять від агресивних дій Росії та мінливої ситуації в Білорусі".
У зверненні зазначено, що "співпраця РФ та Білорусі завдає шкоди не лише безпеці регіону, а й усього євроатлантичного простору".
Свідченням дедалі тіснішої військової інтеграції цих країн стало розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, пишуть президенти.
"Через це в контексті війни в Україні ситуація загострюється і становить пряму загрозу безпеці нашої спільноти. Це ще одне грубе порушення рамкового акту про відносини між НАТО і Росією, яке ясно показує, що цей документ втратив чинність", – йдеться у листі.
Президенти також зазначають, що передислокація з Росії до Білорусі терористів угруповання Вагнера "створить загрозу політичній стабільності країни" і може призвести до втрати контролю за розміщеними на її території звичайних та ядерних озброєнь.
Науседа, Дуда і Левітс пропонують НАТО, серед іншого, "перегляд та адаптацію концепції ядерного стримування до нової реальності", врахування загроз з боку Білорусі у військовій діяльності Альянсу, прискорення розгортання озброєнь на східному фланзі НАТО.
- 26 червня Науседа заявив, що НАТО слід посилити східний фланг, якщо терористів Групи Вагнера перекинуть до Білорусі.
- 27 червня Дуда назвав "негативним сигналом для Європи" передислокацію терористичного угруповання Вагнера з Росії до Білорусі.
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