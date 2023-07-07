НАТО має реагувати на найманців Вагнера та ядерну зброю в Білорусі — три президенти

Північноатлантичний Альянс має вжити заходів для протидії загрозам, які зростають через агресивні дії Росії та зміни ситуації в Білорусі. Про це йдеться у спільному зверненні президентів Литви, Латвії та Польщі до союзників з НАТО.

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Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда і Латвії Егілс Левітс надіслали листа генеральному секретарю НАТО Йєнсу Столтенбергу і лідерам країн-членів Північноатлантичного Альянсу із закликом "вжити заходів, які б допомогли протистояти загрозам, що походять від агресивних дій Росії та мінливої ситуації в Білорусі".

У зверненні зазначено, що "співпраця РФ та Білорусі завдає шкоди не лише безпеці регіону, а й усього євроатлантичного простору".

Свідченням дедалі тіснішої військової інтеграції цих країн стало розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, пишуть президенти.

"Через це в контексті війни в Україні ситуація загострюється і становить пряму загрозу безпеці нашої спільноти. Це ще одне грубе порушення рамкового акту про відносини між НАТО і Росією, яке ясно показує, що цей документ втратив чинність", – йдеться у листі.

Президенти також зазначають, що передислокація з Росії до Білорусі терористів угруповання Вагнера "створить загрозу політичній стабільності країни" і може призвести до втрати контролю за розміщеними на її території звичайних та ядерних озброєнь.

Науседа, Дуда і Левітс пропонують НАТО, серед іншого, "перегляд та адаптацію концепції ядерного стримування до нової реальності", врахування загроз з боку Білорусі у військовій діяльності Альянсу, прискорення розгортання озброєнь на східному фланзі НАТО.

26 червня Науседа заявив, що НАТО слід посилити східний фланг, якщо терористів Групи Вагнера перекинуть до Білорусі.

27 червня Дуда назвав "негативним сигналом для Європи" передислокацію терористичного угруповання Вагнера з Росії до Білорусі.

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