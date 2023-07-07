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НАТО має реагувати на найманців Вагнера та ядерну зброю в Білорусі — три президенти

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 17:53
НАТО має реагувати на найманців Вагнера та ядерну зброю в Білорусі — три президенти - Фото
Егілс Левітс, Анджей Дуда та Гітанас Науседа (Фото - EPA)

Північноатлантичний Альянс має вжити заходів для протидії загрозам, які зростають через агресивні дії Росії та зміни ситуації в Білорусі. Про це йдеться у спільному зверненні президентів Литви, Латвії та Польщі до союзників з НАТО.

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Президенти Литви Гітанас Науседа, Польщі Анджей Дуда і Латвії Егілс Левітс надіслали листа генеральному секретарю НАТО Йєнсу Столтенбергу і лідерам країн-членів Північноатлантичного Альянсу із закликом "вжити заходів, які б допомогли протистояти загрозам, що походять від агресивних дій Росії та мінливої ситуації в Білорусі".

У зверненні зазначено, що "співпраця РФ та Білорусі завдає шкоди не лише безпеці регіону, а й усього євроатлантичного простору".

Свідченням дедалі тіснішої військової інтеграції цих країн стало розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, пишуть президенти.

"Через це в контексті війни в Україні ситуація загострюється і становить пряму загрозу безпеці нашої спільноти. Це ще одне грубе порушення рамкового акту про відносини між НАТО і Росією, яке ясно показує, що цей документ втратив чинність", – йдеться у листі.

Президенти також зазначають, що передислокація з Росії до Білорусі терористів угруповання Вагнера "створить загрозу політичній стабільності країни" і може призвести до втрати контролю за розміщеними на її території звичайних та ядерних озброєнь.

Науседа, Дуда і Левітс пропонують НАТО, серед іншого, "перегляд та адаптацію концепції ядерного стримування до нової реальності", врахування загроз з боку Білорусі у військовій діяльності Альянсу, прискорення розгортання озброєнь на східному фланзі НАТО.

Читайте також: НАТО терміново потрібна нова концепція стримування РФ, стара призвела до війни – GLOBSEC

Сергій Бережний
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БІЛОРУСЬНАТОлитваПольщалатвіяанджей дудаЕгілс ЛевітсҐінатас Науседа
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