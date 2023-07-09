Президент Володимир Зеленський провів у Луцьку нараду з питань регіональної безпеки. Однією з тем, що обговорювалися, була ситуація на кордоні з Білоруссю.

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У відеозверненні президент сказав, що провів у замку Любарта "нараду щодо ситуації в регіоні: безпека, ситуація на кордоні, ситуація в прикордонних районах сусідньої Білорусі".

Зеленський підкреслив, що зараз пріоритетом залишається "зміцнення кожної області, усього нашого північного кордону".

"Були доповіді військових, правоохоронців, місцевої влади. Проаналізували підготовку й забезпечення наших сил оборони та безпеки, відповідних підрозділів на Волині", – сказав президент.

Обговорювалися також соціальна ситуація, проблеми енергетики, водопостачання, бюджетного забезпечення, стан укриттів.

Зеленський подякував тим, хто і в Луцьку, і в інших містах "прийняли переселенців, допомагають лікувати й реабілітувати наших воїнів".

Раніше сьогодні Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда у костелі Святих Петра та Павла у Луцьку вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та Волинської трагедії.

7 липня президенти Литви, Латвії та Польщі випустили спільне звернення до союзників щодо НАТО, в якому заявили. що Альянс має вжити заходів для протидії загрозам, які наростають, зокрема, через передислокацію терористів Вагнера до Білорусі.

9 липня Служба державної безпеки Латвії заявила, що відстежує активність російського терористичного угруповання Вагнера в Білорусі і поки не бачить з їхнього боку прямої загрози національній безпеці країни.

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