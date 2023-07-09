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Спецслужби Латвії поки не бачать прямої загрози з боку найманців Пригожина у Білорусі

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09.07.2023, 16:26
Спецслужби Латвії поки не бачать прямої загрози з боку найманців Пригожина у Білорусі - Фото
Емблема ПВК Вагнера (Фото - скріншот з відео)

Служба державної безпеки Латвії заявила, що відстежує активність російського терористичного угруповання Вагнера і поки що не бачить з їхнього боку прямої загрози національній безпеці країни. Про це повідомляє Delfi.

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У СДБ сказали агентству LETA, що постійно отримують інформацію про активність російського угруповання найманців та оцінюють загрози, які вони становлять для національної та регіональної безпеки.

"Доступна інформація не свідчить, що російська приватна військова компанія Вагнера наразі становить пряму загрозу національній безпеці Латвії", – заявили у СДБ.

Видання нагадує, що 24 червня найманцям Вагнера та їхньому ватажку Євгену Пригожину було запропоновано притулок у Білорусі з умовою, що вони припинять спробу збройного заколоту. 6 липня диктатор Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що Пригожин нібито вже повернувся до Росії.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, НАТО "спостерігає підготовчі роботи до прийому великих груп вагнерівців у Білорусі".

7 липня президенти Литви, Латвії та Польщі випустили спільне звернення до союзників щодо НАТО, в якому заявили. що Альянс має вжити заходів для протидії загрозам, які наростають, зокрема, через передислокацію терористів Вагнера до Білорусі.

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Сергій Бережний
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БІЛОРУСЬлатвіягрупа вагнераСДБ
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