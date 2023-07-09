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Спецслужбы Латвии пока не видят прямой угрозы со стороны наемников Пригожина в Беларуси

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09.07.2023, 16:26
Спецслужбы Латвии пока не видят прямой угрозы со стороны наемников Пригожина в Беларуси - Фото
Эмблема ЧВК Вагнера (Фото - скриншот из видео)

Служба государственной безопасности Латвии заявила, что отслеживает активность российской террористической группировки Вагнера и пока не видит с их стороны прямой угрозы национальной безопасности страны. Об этом сообщает Delfi.

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В СГБ сказали агентству LETA, что постоянно получают информацию об активности российской группировки наемников и оценивают угрозы, которые они представляют для национальной и региональной безопасности. 

"Доступная информация не свидетельствует, что российская частная военная компания Вагнера в настоящее время представляет прямую угрозу национальной безопасности Латвии", – заявили в СГБ.

Издание напоминает, что 24 июня наемникам Вагнера и их главарю Евгению Пригожину было предложено убежище в Беларуси с условием, что они прекратят попытку вооруженного мятежа. При этом 6 июля диктатор Беларуси Александр Лукашенко объявил, что Пригожин якобы уже вернулся в Россию.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, НАТО "наблюдает подготовительные работы к приему больших групп вагнеровцев в Беларуси".

7 июля президенты Литвы, Латвии и Польши выпустили совместное обращение к союзникам по НАТО, в котором заявили. что Альянс должен принять меры для противодействия угрозам, которые нарастают в том числе из-за передислокации террористов Вагнера в Беларусь.

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Сергей Бережной
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группа вагнерабеларусьЛатвиясгб
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