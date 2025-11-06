Бывшая теща начальника киевского Управления противодействия киберпреступности Вячеслава Кулиуша, сразу после его развода с женой, приобрела для дочери салон красоты и начала строительство имения в одном из самых дорогих коттеджных городков Одессы, заявило медиа Bihus.Info.

По данным журналистов, только земля под строительство дома должна была бы стоить минимум 8 млн грн, что несоизмеримо с официальными доходами всей семьи.

Кулиуш возглавил столичное управление Киберполиции в начале 2022 года, а до того работал в Одессе вместе с нынешним главой всего Киберпола Юрием Выходцем.

"Исследуя декларации руководителей Киберполиции, журналисты Bihus.Info обратили внимание на декларацию Кулиуша, ведь она выглядела подозрительно "пустой". Так, в течение нескольких лет он декларировал лишь небольшую квартиру в Одессе, а также две машины: BMW 320I на правах пользования и Rav4 жены – Надежды Кулиуш", – рассказывают в публикации.

В 2024-м пара официально развелась: в судебном постановлении указано, что Кулиуши якобы фактически не проживают вместе вообще с 2021 года. Однако медиа обратило внимание на то, что новая машина экс-жены (BMW X5) сейчас запаркована на паркинге ЖК бизнес-класса "Premium Residence" в селе Крыжановка под Одессой. А с 2023-го 100-метровое помещение в этом же комплексе имеет мать киберполицейского.

По мнению Bihus.Info, этот факт намекает на фиктивность развода, поэтому журналисты проверили образ жизни формально бывшей жены правоохранителя: "Оказалось, что едва ли не сразу после развода, экс-супруга Кулиуша приобрела земельный участок в жилом массиве "Черноморская Ривьера" под Одессой. Это одно из самых дорогих мест области, где сотка стоит в среднем 500 тысяч гривен. Женщина приобрела 16 соток, то есть участок обошелся примерно в 8 миллионов гривен".

Сейчас же на этом месте продолжается активное строительство – возводится трехэтажный особняк с панорамными окнами и большими террасами:

Тогда же, отмечает Bihus.Info, бывшая теща полицейского также приобрела нежилое помещение в Одессе, где теперь уже работает салон красоты ее дочери.

Источники медиа отметили, что доходов на покупку такой недвижимости у семьи не было. Сам Кулиуш, отвечая на запрос журналистов, сообщил, что это имущество приобрели "за средства, полученные тещей по договору займа в 2022 году".

Журналистки указывают, что во время подготовки материала земельный участок с недостроенным имением переписали с бывшей тещи на компанию "Медведь Сервис": та зарегистрирована на Ривненщине и принадлежит Вадиму Адамскому, брату экс-главы отдела киберполиции области Юрия Адамского.

"Семьи Кулиуша и Адамского связывают тесные связи: жены обоих занимаются косметологией, проходили курсы в Одессе и подписаны друг на друга в Instagram. Кроме того, именно жена бывшего ривненского киберполицейского Анастасия Адамская предоставляет в пользование Кулиушу свой автомобиль, а Надежда Кулиуш получала зарплату от связанной с семьей Адамских фирмы. Сам киберполицейский в ответе на запрос также подтвердил, что находится в дружеских отношениях с Анастасией Адамской", – отмечает Bihus.Info.

Медиа предполагает, что переписывание земли и дома могло быть попыткой скрыть реальных владельцев до выхода их материала.