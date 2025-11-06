Колишня теща начальника київського Управління протидії кіберзлочинам В’ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення з дружиною, придбала для доньки салон краси й розпочала зведення маєтку в одному з найдорожчих котеджних містечок Одеси, заявило медіа Bihus.Info.

За даними журналістів, лише земля під будівництво будинку мала б коштувати мінімум 8 млн грн, що є неспівмірним з офіційними доходами усієї родини.

Читайте також Декларація є. А чи буде відповідальність за порушення

Куліуш очолив столичне управління Кіберполіії на початку 2022 року, а до того працював в Одесі разом з нинішнім главою всього Кіберполу Юрієм Виходцем.

"Досліджуючи декларації керівників Кіберполіції, журналісти Bihus.Info звернули увагу на декларацію Куліуша, адже вигладяла вона підозріло "порожньою". Так, протягом кількох років він декларував лише невелику квартиру в Одесі, а також дві машини: BMW 320I на правах користування та Rav4 дружини – Надії Куліуш", – розповідають у публікації.

У 2024-му пара офіційно розлучилась: в судовій ухвалі вказано, що Куліуші нібито фактично не проживають разом взагалі з 2021 року. Однак медіа звернуло увагу на те, що нова машина ексдружини (BMW X5) нині запаркована на паркінгу ЖК бізнес-класу "Premium Residence" у селі Крижанівка під Одесою. А з 2023-го 100-метрове помешкання у цьому ж комплексі має матір кіберполіціянта.

На думку Bihus.Info, цей факт натякає на фіктивність розлучення, тож журналісти перевірили спосіб життя формально колишньої дружини правоохоронця: "Виявилося, що ледь не одразу після розлучення, екстеща Куліуша придбала земельну ділянку у житловому масиві "Чорноморська Рив’єра" під Одесою. Це одне з найдорожчих місць області, де сотка коштує в середньому 500 тисяч гривень. Жінка придбала 16 соток, тобто ділянка обійшлась приблизно в 8 мільйонів гривень".

Наразі ж на цьому місці продовжується активне будівництво – зводиться триповерховий маєток з панорамними вікнами і великими терасами:

Тоді ж, зауважує Bihus.Info, колишня теща поліціянта також придбала нежитлове помешкання в Одесі, де тепер вже працює салон краси її доньки.

Джерела медіа зазначили, що доходів на купівлю такої нерухомості в родини не було. Сам Куліуш, відповідаючи на запит журналістів, повідомив, що це майно придбали "за кошти, отримані тещею за договором позики в 2022 році".

Журналістки вказують, що під час підготовки матеріалу земельну ділянку з недобудованим маєтком переписали з колишньої тещі на компанію "Ведмідь Сервіс": та зареєстрована на Рівненщині й належить Вадиму Адамському, брату ексглави відділу кіберполіції області Юрія Адамського.

"Родини Куліуша та Адамського пов’язують тісні зв’язки: дружини обох займаються косметологією, проходили курси в Одесі та підписані одна на одну в Instagram. Окрім того, саме дружина колишнього рівненського кіберполіцейського Анастасія Адамська надає в користування Куліушу свій автомобіль, а Надія Куліуш отримувала зарплату від пов’язаної з родиною Адамських фірми. Сам кіберполіцейський у відповіді на запит також підтвердив, що перебуває у дружніх стосунках із Анастасією Адамською", – зауважує Bihus.Info.

Медіа припускає, що переписування землі та будинку могло бути спробою приховати реальних власників до виходу їх матеріалу.