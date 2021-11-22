UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Bihus.info: Кива живет в незадекларированном доме в Козине за 21 млн грн – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 20:18
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
Пара бомбардировщиков США может потопить весь Черноморский флот РФ – обозреватель Forbes
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео
"Это обращение я хочу начать с самого важного". Зеленский обратился к украинцам: видео

Журналисты Bihus.info выяснили, что народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива живет в доме, который не внесен в его декларацию. Об этом говорится в видео-расследовании, опубликованном на Youtube-канале Bihus.info.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Журналисты заметили неизвестный ранее дом Кивы, когда 16 ноября к нардепу пришли с обыском сотрудники Госбюро расследований. Однопартиец Кивы, нардеп Вадим Рабинович приехал к нему в дом и снял происходящее на камеру смартфона.

Сопоставив попавшее в видео Рабиновича с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева. В нем восемь комнат, общая площадь – 420 кв.м.

В марте 2020 года этот дом выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 000 грн в месяц.

Расследователи изучили декларацию Кивы и не нашли там упоминаний о доме и о расходах на его приобретение или аренду.

При этом и Рабинович, и сам Кива в своих сообщениях об обысках говорили об этом доме как о жилье Кивы.

Возле дома журналисты зафиксировали автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко.

Журналисты отметили, что некоторые из своих видео, которые Кива публикует в соцсетях, он записывает именно в автомобиле KIA, а не в Toyota Land Cruiser, указанном у него в декларации (собственность брата, которым нардеп пользуется).

Непосредственно во время обыска Кива объяснял, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.

По просьбе журналистов Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, Кива в грубой форме отказался от комментариев.

  • 26 октября стало известно, что против Кивы открыто уголовное дело из-за стрельбы, которую он устроил в годовщину убийства лидера ОУН (б) Степана Бандеры.
  • 29 октября против Кивы открыли дело по статье о госизмене.
  • 16 ноября Монастырский подписал приказ о лишении Кивы права на наградное оружие за "недостойное поведение", а 18 ноября нардеп сдал два наградных пистолета.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
bihus.info илья кива
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 