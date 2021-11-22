Журналисты Bihus.info выяснили, что народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива живет в доме, который не внесен в его декларацию. Об этом говорится в видео-расследовании, опубликованном на Youtube-канале Bihus.info.

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Журналисты заметили неизвестный ранее дом Кивы, когда 16 ноября к нардепу пришли с обыском сотрудники Госбюро расследований. Однопартиец Кивы, нардеп Вадим Рабинович приехал к нему в дом и снял происходящее на камеру смартфона.

Сопоставив попавшее в видео Рабиновича с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева. В нем восемь комнат, общая площадь – 420 кв.м.

В марте 2020 года этот дом выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 000 грн в месяц.

Расследователи изучили декларацию Кивы и не нашли там упоминаний о доме и о расходах на его приобретение или аренду.

При этом и Рабинович, и сам Кива в своих сообщениях об обысках говорили об этом доме как о жилье Кивы.

Возле дома журналисты зафиксировали автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко.

Журналисты отметили, что некоторые из своих видео, которые Кива публикует в соцсетях, он записывает именно в автомобиле KIA, а не в Toyota Land Cruiser, указанном у него в декларации (собственность брата, которым нардеп пользуется).

Непосредственно во время обыска Кива объяснял, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.

По просьбе журналистов Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, Кива в грубой форме отказался от комментариев.

26 октября стало известно, что против Кивы открыто уголовное дело из-за стрельбы, которую он устроил в годовщину убийства лидера ОУН (б) Степана Бандеры.

29 октября против Кивы открыли дело по статье о госизмене.

16 ноября Монастырский подписал приказ о лишении Кивы права на наградное оружие за "недостойное поведение", а 18 ноября нардеп сдал два наградных пистолета.

Наталия Медведева

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