Заместитель главы Департамента киберполиции Владимир Криволапов живет в дорогой квартире в Киеве. которое приобрел его брат-гражданин РФ. Еще одно жилье рядом купила мать правоохранителя, которая осталась на временно оккупированных россиянами территориях вместе с отцом, который поддерживает войну против Украины в соцсетях. Об этом в своем расследовании заявляет медиа Bihus.Info.

"Владимир Криволапов пришел на должность зама в киберполицию в 2023 году. Ранее он работал в Департаменте защиты экономики Нацпола, а также в Государственном бюро расследований, конкурс в который медиа называли непрозрачным и таким, где победители были определены заранее", – заявляют в публикации.

Начиная с 2018 года чиновник декларирует, что живет в квартире в жилом комплексе "Французский квартал": ее арендует бывшая жена, а ныне его сожительница Наталья Криволапова, а владельцем жилья является брат полицейского Сергей.

Последний указан в декларации как "иностранный гражданин" – по данным журналистов, он живет в Иркутской области России, имеет ее паспорт и идентификационный код.

На запрос медиа Криволапов сообщил, что его брат переехал в РФ еще в 2001 году, но в 2017-м внезапно решил инвестировать средства в столичную недвижимость.

"Понимая состояние моих семейных дел, и после нашего предыдущего с ним общения, решил инвестировать свои собственные денежные средства в новостройку Киева, с целью помощи брату и получения прибыли от перепродажи указанного имущества в будущем", – сказал чиновник.

Владимир и Наталья Криволаповы проживают в квартире площадью 140 квадратных метров: сейчас такое жилье стоит почти 23 млн грн, но при этом за восемь лет брат чиновника "почему-то так и не взялся за продажу актива, в который инвестировал", отметило Bihus.Info.

"При этом сам Криволапов утверждает, что после начала полномасштабного вторжения не общается с братом и единственной названной причиной является желание "не подвергать брата опасности со стороны спецслужб РФ", – рассказали журналисты.

Несмотря на это, Криволапова продолжает арендовать квартиру российского родственника, а сам правоохранитель не сообщил в ответе на запрос медиа, каким образом его семья могла бы платить деньги за аренду гражданину РФ.

В 2020-м еще одну квартиру в этом же ЖК площадью более 100 кв м купила мать чиновника. Как указывают журналисты, на тот момент помещение не могло стоить менее 7 млн грн, и доходов родителей Криволапова для покупки такой недвижимости не хватало.

Впрочем, отметили в Bihus.Info, несмотря на наличие этого жилья, в 2022 году родители правоохранителя решили остаться на временно оккупированной территории, куда они приехали незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ, чтобы продать дом.

"При этом отец киберполицейского следит за пророссийскими и явно пропагандистскими сообществами в соцсети "Вконтакте", поддерживая проведение так называемой "СВО", – отмечают в публикации.

Медиа предполагает, что эти обстоятельства могут нести существенные риски для безопасности той сферы, которой занимается Криволапов в киберполиции: "Ведь пребывание семьи украинского правоохранителя в России и на оккупированной ею территории создает потенциальные рычаги влияния на него".