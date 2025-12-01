Заступник глави Департаменту кіберполіції Володимир Криволапов мешкає у дорогій квартирі в Києві. яку придбав його брат – громадянин РФ. Ще одне житло поряд купила матір правоохоронця, яка залишилась на тимчасово окупованих росіянами територіях разом з батьком, який підтримує війну проти України у соцмережах. Про це у своєму розслідуванні заявляє медіа Bihus.Info.

"Володимир Криволапов прийшов на посаду заступника в кіберполіцію у 2023-му. Раніше він працював у Департаменті захисту економіки Нацполу, а також в Державному бюро розслідувань, конкурс до якого медіа називали непрозорим і таким, де переможці були визначені наперед", – заявляють у публікації.

Читайте також Повний "Мідас". Як стала можливою схема корупції в Енергоатомі

Починаючи з 2018 року чиновник декларує, що мешкає у квартирі в житловому комплексі "Французький квартал": її орендує колишня дружина, а нині його співмешканка Наталія Криволапова, а власником житла є брат поліціянта Сергій.

Останній вказаний у декларації як "іноземний громадянин" – за даними журналістів, він мешкає в Іркутській області Росії, має її паспорт та ідентифікаційний код.

На запит медіа Криволапов повідомив, що його брат переїхав до РФ ще у 2001 році, але у 2017-му раптово вирішив інвестувати кошти у столичну нерухомість.

"Розуміючи стан моїх сімейних справ та після нашого попереднього з ним спілкування, вирішив інвестувати свої власні грошові кошти у новобудову Києва, з метою допомоги брату та отримання прибутку від перепродажу вказаного майна у майбутньому", – сказав чиновник.

Володимир та Наталія Криволапови проживають у квартирі площею 140 метрів квадратних: зараз таке помешкання коштує майже 23 млн грн, але при цьому за вісім років брат чиновника "чомусь так і не взявся за продаж активу, в який інвестував", зауважило Bihus.Info.

"При цьому сам Криволапов стверджує, що після початку повномасштабного вторгнення не спілкується з братом і єдиною названою причиною є бажання "не наражати брата на небезпеку з боку спецслужб РФ", – розповіли журналісти.

Попри це Криволапова продовжує орендувати квартиру російського родича, а сам правоохоронець не повідомив у відповіді на запит медіа, яким способом його родина могла б сплачувати гроші за оренду громадянину РФ.

У 2020-му ще одну квартиру в цьому ж ЖК площею понад 100 кв. м купила мати чиновника. Як вказують журналісти, на той момент помешкання не могло коштувати менш ніж 7 млн грн і доходів батьків Криволапова для купівлі такої нерухомості не вистачало.

Втім, зауважили в Bihus.Info, попри наявність цього житла у 2022 році батьки правоохоронця вирішили залишитися на тимчасово окупованій території, куди вони приїхали незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ, щоб продати будинок.

"При цьому батько кіберполіціянта стежить за проросійськими і явно пропагандистськими спільнотами у соцмережі "ВКонтактє", підтримуючи проведення так званої СВО", – зазначають у публікації.

Медіа припускає, що ці обставини можуть нести суттєві ризики для безпеки тієї сфери, якою опікується Криволапов у кіберполіції: "Адже перебування родини українського правоохоронця в Росії та на окупованій нею території створює потенційні важелі впливу на нього".