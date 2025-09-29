Бойцы ССО и ГУР устроили засаду на территории России и уничтожили врагов – видео
Спецназовцы устроили засаду россиянам на их территории и уничтожили врага, захватив трофеи. Подробности рассказали в Силах специальных операций.
Воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами Главного управления разведки провели боевую разведку в одной из областей России и устроили засаду на транспорт врага. В результате успешных действий, трое российских военных были убиты, а их транспорт – уничтожен.
На украинскую территорию бойцы вернулись с документами россиян и их оружием.
Также прихватили "на память" автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России обустраивает периметр границы.
- 24 сентября в ССО рассказали, что устроили засаду в тылу врага на территории России и устроили засаду на транспорт врага и его экипаж.
- 26 сентября сообщалось, что бойцы ССО уничтожили "Искандеры" ракетной бригады в Курской области, а также другую военную технику.
Комментарии (0)