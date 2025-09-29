Спецназовцы устроили засаду россиянам на их территории и уничтожили врага, захватив трофеи. Подробности рассказали в Силах специальных операций.

Воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами Главного управления разведки провели боевую разведку в одной из областей России и устроили засаду на транспорт врага. В результате успешных действий, трое российских военных были убиты, а их транспорт – уничтожен.

На украинскую территорию бойцы вернулись с документами россиян и их оружием.

Также прихватили "на память" автономный датчик движения, которыми пограничная служба ФСБ России обустраивает периметр границы.