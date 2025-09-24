Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины провели специальные действия в тылу врага на территории России. Спецназовцы показали видео.

Одним из результатов работы стала успешная засада на подвижной транспорт врага и его экипаж.

Для организации такой засады операторы 73 морского центра ССО провели доразведку, определили "килзону", установили инженерные боеприпасы, рассчитали траекторию остановки транспорта, организовали работу подгруппы зачистки, вели управление, наблюдение и охрану, контроль времени, LOA, обыск, подрыв, отход.

В ССО отметили, что это лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.