ССО устроили засаду в тылу врага на территории России – видео
Силы спецопераций Вооруженных Сил Украины провели специальные действия в тылу врага на территории России. Спецназовцы показали видео.
Одним из результатов работы стала успешная засада на подвижной транспорт врага и его экипаж.
Для организации такой засады операторы 73 морского центра ССО провели доразведку, определили "килзону", установили инженерные боеприпасы, рассчитали траекторию остановки транспорта, организовали работу подгруппы зачистки, вели управление, наблюдение и охрану, контроль времени, LOA, обыск, подрыв, отход.
В ССО отметили, что это лишь часть всех элементов и процедур, которые являются частью такой засады.
- Начальник Генштаба Гнатов рассказал LIGA.net, что российские войска после неудачных наступлений весной и летом перегруппировываются и пытаются создать условия для дальнейшего продвижения.
- 22 сентября 7 корпус ДШВ сообщил, что враг активизировал штурмовые действия на подступах к Покровской агломерации и пытается блокировать логистические пути.
Комментарии (0)