ССО влаштували засідку в тилу ворога на території Росії – відео
Сили спецоперацій Збройних Сил України провели спеціальні дії в тилу ворога на території Росії. Спецпризначенці показали відео.
Одним із результатів роботи стала успішна засідка на рухомий транспорт ворога та його екіпаж.
Для влаштування такої засідки оператори 73 морського центру ССО провели дорозвідку, визначили "кілзону", встановили інженерні боєприпаси, розрахували траєкторію зупинки транспорту, організували роботу підгрупи зачистки, вели управління, спостереження і охорону, контроль часу, LOA, обшук, підрив, відхід.
У ССО наголосили, що це лише частина усіх елементів і процедур, які є частиною такої засідки.
