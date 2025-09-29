Бійці ССО та ГУР влаштували засідку на території Росії й знищили ворогів – відео
Спецпризначенці влаштували засідку росіянам на їхній території й знищили ворога, захопивши трофеї. Подробиці розповіли в Силах спеціальних операцій.
Воїни 73 морського центру ССО разом з бійцями Головного управління розвідки провели бойову розвідку в одній з областей Росії та влаштували засідку на транспорт ворога. В результаті успішних дій, троє російських військових були вбиті, а їхній транспорт – знищений.
На українську територію бійці повернулися з документами росіян і їхньою зброєю.
Також прихопили "на згадку" автономний датчик руху, якими прикордонна служба ФСБ Росії облаштовує периметр кордону.
- 24 вересня у ССО розповіли, що влаштували засідку в тилу ворога на території Росії і влаштували засідку на транспорт ворога та його екіпаж.
- 26 вересня повідомлялося, що бійці ССО знищили "Іскандери" ракетної бригади у Курській області, а також іншу військову техніку.
