Спецпризначенці влаштували засідку росіянам на їхній території й знищили ворога, захопивши трофеї. Подробиці розповіли в Силах спеціальних операцій.

Воїни 73 морського центру ССО разом з бійцями Головного управління розвідки провели бойову розвідку в одній з областей Росії та влаштували засідку на транспорт ворога. В результаті успішних дій, троє російських військових були вбиті, а їхній транспорт – знищений.

На українську територію бійці повернулися з документами росіян і їхньою зброєю.

Також прихопили "на згадку" автономний датчик руху, якими прикордонна служба ФСБ Росії облаштовує периметр кордону.