Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео с боя, во время которого был разгромлен батальон 57 бригады оккупантов.
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Как отмечается, на видео зафиксированы некоторые детали операции по выбиванию россиян с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец, во время которой разгромлен третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады оккупантов.
Видео снято на камеру go-pro бойцов первой роты первого механизированного батальона Третьей штурмовой бригады.
Зафиксировано, как во время интенсивного боя украинские военные взяли в плен раненого оккупанта. Ему оказали первую медицинскую помощь и вывели из зоны огня.
- 24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.
- Вечером 24 июня командир 3 ОШБр полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что россиян выбили с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.
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