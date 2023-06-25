Военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады опубликовали видео с боя, во время которого был разгромлен батальон 57 бригады оккупантов.

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Как отмечается, на видео зафиксированы некоторые детали операции по выбиванию россиян с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец, во время которой разгромлен третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады оккупантов.

Видео снято на камеру go-pro бойцов первой роты первого механизированного батальона Третьей штурмовой бригады.

Зафиксировано, как во время интенсивного боя украинские военные взяли в плен раненого оккупанта. Ему оказали первую медицинскую помощь и вывели из зоны огня.

24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.

Вечером 24 июня командир 3 ОШБр полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что россиян выбили с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

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