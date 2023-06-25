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Бійці 3 ОШБр показали, як громили батальйон 57 бригади окупантів – відео видео

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25.06.2023, 13:48
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Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади опублікували відео з бою, під час якого було розгромлено батальйон 57 бригади окупантів.

Як зазначається, на відео зафіксовано деякі деталі операції з вибивання росіян із плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець, під час якої розгромлено третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади окупантів.

Відео знято на камеру go-pro бійців першої роти першого механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.

Зафіксовано, як під час інтенсивного бою українські військові взяли в полон пораненого окупанта. Йому надали першу медичну допомогу та вивели з зони вогню.

  • 24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.
  • Увечері 24 червня командир 3 ОШБр полковник Андрій Білецький повідомив, що росіян вибили з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

Читайте також: ЗСУ під Бахмутом намагалися словами переконати окупантів йти додому – відео

Наталія Медведєва
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війнабій3 ОШБр
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