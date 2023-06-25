Військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади опублікували відео з бою, під час якого було розгромлено батальйон 57 бригади окупантів.

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Як зазначається, на відео зафіксовано деякі деталі операції з вибивання росіян із плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець, під час якої розгромлено третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади окупантів.

Відео знято на камеру go-pro бійців першої роти першого механізованого батальйону Третьої штурмової бригади.

Зафіксовано, як під час інтенсивного бою українські військові взяли в полон пораненого окупанта. Йому надали першу медичну допомогу та вивели з зони вогню.

24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

Увечері 24 червня командир 3 ОШБр полковник Андрій Білецький повідомив, що росіян вибили з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

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