Бойцы Сил спецопераций за три недели уничтожили четыре ЗРК "Бук" оккупантов – видео
Операторы третьего отдельного полка Сил специальных операций за три недели уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук" россиян, то есть пол дивизиона. Об этом сообщила пресс-служба ССО и обнародовала видео поражения вооружения оккупантов.
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По информации военных, три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая. Четвертый "Бук" бойцы ССО уничтожили на днях.
В ходе разведывательных действий операторы обнаружили месторасположение вражеского комплекса. По цели оперативно нанесено огневое поражение ударным беспилотником.
"Отметим, что это – одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО – горящие остатки российского железа. Идем дальше", – говорится в сообщении.
- 5 января ССО сообщили, что в районе временно оккупированного Донецка Силы обороны за неделю поразили три российских ЗРК типа "Бук".
- 29 апреля ССО обнародовали видео уничтожения российского ЗРК "Бук", готовившегося к пуску ракет.
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