Операторы третьего отдельного полка Сил специальных операций за три недели уничтожили четыре зенитно-ракетных комплекса "Бук" россиян, то есть пол дивизиона. Об этом сообщила пресс-служба ССО и обнародовала видео поражения вооружения оккупантов.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По информации военных, три ЗРК были поражены в конце апреля – начале мая. Четвертый "Бук" бойцы ССО уничтожили на днях.

В ходе разведывательных действий операторы обнаружили месторасположение вражеского комплекса. По цели оперативно нанесено огневое поражение ударным беспилотником.

"Отметим, что это – одна из последних новейших разработок, поступившая на вооружение Сил специальных операций. Результат точной работы ССО – горящие остатки российского железа. Идем дальше", – говорится в сообщении.

СПРАВКА Многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук" предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов. Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО. Многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук" предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов. Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО.

5 января ССО сообщили, что в районе временно оккупированного Донецка Силы обороны за неделю поразили три российских ЗРК типа "Бук".

29 апреля ССО обнародовали видео уничтожения российского ЗРК "Бук", готовившегося к пуску ракет.

Читайте также: ВСУ поразили последний носитель крылатых ракет Черноморского флота в Крыму – МРК "Циклон"