У районі тимчасово окупованого Донецька Сили оборони за тиждень вразили три російські зенітно-ракетні комплекси типу "Бук". Відповідне відео опублікувала пресслужба Сил спеціальних операцій.

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Військові заявляють, що оператори ССО допомогли вдарити по трьох ЗРК "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказівки 9С36.

Воїни 3 окремого полку ССО виявили та скоригували вогонь по цілях.

Внаслідок ударів один комплекс було знищено повністю, ще два виведені з ладу і не підлягають відновленню.

На записі можна побачити точні влучання по ворожих ЗРК.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удар завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Представник Головного управління розвідки заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилося безпечних місць.

На знищеному російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ" було ліквідовано 74 загарбники, свідчать документи, отримані активістами "Кібер Опору".

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