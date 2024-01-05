В районе временно оккупированного Донецка Силы обороны за неделю поразили три российских зенитно-ракетных комплекса типа "Бук". Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сил специальных операций.

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Военные заявляют, что операторы ССО помогли ударить по трем ЗРК "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36.

Воины 3 отдельного полка ССО обнаружили и скорректировали огонь по целям.

В результате ударов один комплекс был уничтожен полностью, еще два выведены из строя и не подлежат восстановлению.

На записи можно увидеть точные попадания по вражеским ЗРК.

В ночь на 26 декабря Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении большого десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Представитель Главного управления разведки заявил, что после спецопераций украинских Сил обороны и разведки для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.

На уничтоженном российском большом десантном корабле "Новочеркасск" было ликвидировано 74 захватчика, свидетельствуют документы, полученные активистами "Кибер Сопротивления".

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