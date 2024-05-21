Бійці Сил спецоперацій за три тижні знищили чотири ЗРК "Бук" окупантів – відео
Оператори третього окремого полку Сил спеціальних операцій за три тижні знищили чотири зенітно-ракетні комплекси "Бук" росіян, тобто пів дивізіону. Про це повідомила пресслужба ССО й оприлюднила відео ураження озброєння окупантів.
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За інформацією військових, три ЗРК було уражено наприкінці квітня – початку травня. Четвертий "Бук" бійці ССО знищили днями.
Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування ворожого комплексу. По цілі оперативно нанесено вогневе ураження ударним безпілотником.
"Зазначимо, що це – одна з останніх новітніх розробок, яка поступила на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО – палаючі залишки російського заліза. Йдемо далі", – йдеться у повідомленні.
- 5 січня ССО повідомили, що у районі тимчасово окупованого Донецька Сили оборони за тиждень уразили три російські ЗРК типу "Бук".
- 29 квітня ССО оприлюднили відео знищення російського ЗРК "Бук", що готувався до пуску ракет.
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