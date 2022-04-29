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"Был оккупант – и нет оккупанта": видео уличных боев в районе Азовстали в Мариуполе видео

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 12:29
Мариуполь (Фото - Telegram Андрющенко)
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В Мариуполе продолжаются уличные бои, и украинские военнослужащие наносят потери российским оккупантам. Видео одного из боев опубликовал советник мэра Петр Андрющенко.

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Он сообщил, что на данном видео – одни из последних уличных боев в районе Азовстали. Российские морпехи пытались атаковать "Азов" и украинских морпехов, но безуспешно.

"Был оккупант и нет оккупанта. Снова будут говорить – без потерь", – написал Андрющенко.

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Оксана Житнюк
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