В Мариуполе продолжаются уличные бои, и украинские военнослужащие наносят потери российским оккупантам. Видео одного из боев опубликовал советник мэра Петр Андрющенко.
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Он сообщил, что на данном видео – одни из последних уличных боев в районе Азовстали. Российские морпехи пытались атаковать "Азов" и украинских морпехов, но безуспешно.
"Был оккупант и нет оккупанта. Снова будут говорить – без потерь", – написал Андрющенко.
- Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.
- Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.
- По данным Пентагона, Россия отводит часть своих войск из Мариуполя, но в городе продолжаются бои.
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