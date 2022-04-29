В Мариуполе продолжаются уличные бои, и украинские военнослужащие наносят потери российским оккупантам. Видео одного из боев опубликовал советник мэра Петр Андрющенко.

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Он сообщил, что на данном видео – одни из последних уличных боев в районе Азовстали. Российские морпехи пытались атаковать "Азов" и украинских морпехов, но безуспешно.

"Был оккупант и нет оккупанта. Снова будут говорить – без потерь", – написал Андрющенко.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.

По данным Пентагона, Россия отводит часть своих войск из Мариуполя, но в городе продолжаются бои.

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Оксана Житнюк

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