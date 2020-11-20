Чесно: За депутата Слуги народа на комитете голосовала неизвестная женщина – видео

На заседании комитета Рады по вопросам организации госвласти, которое проходило в режиме видеоконференции, вместо депутата от Слуги народа Владимира Иванова шесть раз проголосовал другой человек – неизвестная женщина. Об этом сообщает общественное движение Чесно.

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Два из этих шести голосований касались законопроекта президента Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме. Глава комитета Андрей Клочко подмены якобы не заметил, сообщает Чесно.

Первые полтора часа заседания комитета Иванов никак не проявлял свое присутствие на виртуальном заседании. Во время пяти голосований подряд Клочко констатировал отсутствие коллеги.

После этого было еще пять голосований. Во всех этих голосованиях вместо Иванова приняло участие неизвестное лицо, которое ни разу не появилось в кадре, пишет Чесно. Голос этого человека был похож на женский. В кадре Иванова появлялась некая женщина, но в движении не уверены, что голосовала именно она.

Сам Иванов отказал Чесно в комментарии по телефону, предложив личную встречу.

В движении напоминают, что голосование постороннего лица вместо народного депутата на заседании комитета является прямым нарушением закона о комитетах Рады Украины, а неперсональное голосование – нарушение Конституции, которое с недавних пор еще и подпадает под действие Уголовного кодекса.

В феврале генпрокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из депутатов неоднократного голосования вместо другого депутата на пленарном заседании Рады 21 февраля.