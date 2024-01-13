Воздушное командование "Юг" показало видео сбивания российской крылатой ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса утром 13 января.

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В Николаевской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили две российские крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

Также две противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые РФ запустила по области, потеряли боевую способность в воздухе.

На видео – сбивание крылатой ракеты из ПЗРК воином мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады.

Утром 13 января с аэродромов взлетели российские бомбардировщики с крылатыми и аэробалистическими ракетами. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской областях.

Воздушные силы сообщили, что из 40 вражеских целей ПВО сбила восемь крылатых ракет.

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