"Давай, падай! Есть!" Видео уничтожения из ПЗРК российской крылатой ракеты на юге
Воздушное командование "Юг" показало видео сбивания российской крылатой ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса утром 13 января.
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В Николаевской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили две российские крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.
Также две противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые РФ запустила по области, потеряли боевую способность в воздухе.
На видео – сбивание крылатой ракеты из ПЗРК воином мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады.
- Утром 13 января с аэродромов взлетели российские бомбардировщики с крылатыми и аэробалистическими ракетами. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской областях.
- Воздушные силы сообщили, что из 40 вражеских целей ПВО сбила восемь крылатых ракет.
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