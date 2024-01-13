Повітряне командування "Південь" показало відео збиття російської крилатої ракети із переносного зенітно-ракетного комплексу зранку 13 січня.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На Миколаївщині підрозділи протиповітряної оборони знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Також дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, які РФ спрямувала на область, втратили бойову спроможність у повітрі.

На відео – збиття крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.

Зранку 13 січня з аеродромів злетіли російські бомбардувальники з крилатими та аеробалістичними ракетами. Вибухи лунали у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Рівненській, Сумській областях.

Повітряні сили повідомили, що із 40 ворожих цілей ППО збила вісім крилатих ракет.

Читайте також: Все гірше летять "точно в цель". У ЗСУ пояснили, як "загубилися" 20 ракет, випущених РФ