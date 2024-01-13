"Давай, падай! Є!" Відео знищення із ПЗРК російської крилатої ракети на півдні
Повітряне командування "Південь" показало відео збиття російської крилатої ракети із переносного зенітно-ракетного комплексу зранку 13 січня.
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На Миколаївщині підрозділи протиповітряної оборони знищили дві російські крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.
Також дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, які РФ спрямувала на область, втратили бойову спроможність у повітрі.
На відео – збиття крилатої ракети із ПЗРК воїном мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади.
- Зранку 13 січня з аеродромів злетіли російські бомбардувальники з крилатими та аеробалістичними ракетами. Вибухи лунали у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Рівненській, Сумській областях.
- Повітряні сили повідомили, що із 40 ворожих цілей ППО збила вісім крилатих ракет.
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