Дебаты. На Олимпийском – музыка и много полиции: видео

До начала дебатов кандидатов в президенты на НСК Олимпийский остается менее получаса. На сценах продолжают выступать артисты, сообщают корреспонденты LIGA.net.

На стадион пришли министр инфраструктуры Владимир Омелян с женой, министр по делам ветеранов Ирина Фриз и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш Цинцадзе.

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Фото, видео - Дмитрий Бобрицкий, Юрий Смирнов/LIGA.net

Как ранее сообщила полиция, на въезде в Киев в связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты наблюдается сложная транспортная ситуация.



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