Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК. Как это было: фото, видео

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Дебаты, вопреки запланированному плану, проходили на одной сцене

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На НСК Олимпийский состоялись дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Изначально на стадионе установили две сцены в разных концах стадиона, возле каждой из которых собрались сторонники кандидатов. Перед дебатами для них выступали со сцен артисты и шоумены.

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После начала дебатов Порошенко пришел на сцену Зеленского. Они пожали друг другу руки. Далее дебаты, вопреки запланированному плану, продолжались на одной сцене. Зеленский по жеребьевке начал выступление первым.

Тем временем, начались дебаты на Суспільном, запланированные на 21:00.

Как проходила подготовка на НСК – читайте тут.

Фото, видео: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дебаты
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