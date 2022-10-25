UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

День дипломатии: Штайнмайер, Сунак, Крымская платформа, Берлинская конференция – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 23:12
Владимир Зеленский (Фото - ОП)
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Президент Владимир Зеленский в видеообращении отчитался об "активном дипломатическом дне".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент обратился к участникам Берлинской конференции, посвященной послевоенному восстановлению Украины и предложил новый формат помощи – финансовый "Рамштайн". 

Он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за содержательность конференции и сказал, что "ожидает конкретных решения", потому что "время не остановить, а зима близко".

Зеленский упомянул о парламентском саммите Крымской платформы в Загребе,  который задал "дополнительный и мощный уровень" работы этого инструмента деоккупации и реинтеграции Крыма. "Мы обязательно освободим Крым, вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское", – сказал он.

Президент провел встречу с представителями еврейского сообщества – американского, европейского и израильского. Он считает, что "чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку, в ее союзе с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как услышало общество Израиля".

Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который пообещал Украине еще две РСЗО MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Президент также успел провести разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком, которого он пригласил посетить Украину. "Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы будут и дальше усиливаться", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Реинтегрировать Крым будет нелегко – спустя годы оккупации и чисток

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский дипломатия видеообращение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 