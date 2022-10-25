Президент Владимир Зеленский в видеообращении отчитался об "активном дипломатическом дне".

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Президент обратился к участникам Берлинской конференции, посвященной послевоенному восстановлению Украины и предложил новый формат помощи – финансовый "Рамштайн".

Он поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца и президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за содержательность конференции и сказал, что "ожидает конкретных решения", потому что "время не остановить, а зима близко".

Зеленский упомянул о парламентском саммите Крымской платформы в Загребе, который задал "дополнительный и мощный уровень" работы этого инструмента деоккупации и реинтеграции Крыма. "Мы обязательно освободим Крым, вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское", – сказал он.

Президент провел встречу с представителями еврейского сообщества – американского, европейского и израильского. Он считает, что "чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку, в ее союзе с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как услышало общество Израиля".

Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который пообещал Украине еще две РСЗО MARS и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Президент также успел провести разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком, которого он пригласил посетить Украину. "Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы будут и дальше усиливаться", – сказал Зеленский.

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Сергій Бережний

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