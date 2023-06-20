UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дроны морских пехотинцев "минуснули" российскую БМП и пикап с пулеметом – видео с фронта видео

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 10:22
Видео: 36 ОБрМП
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона
Как выглядит Новая Каховка на 13:00: видео затопленной администрации и панорама с дрона

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опубликовали видео отработки дронами по технике оккупантов на фронте.

"Подразделение ударных беспилотных комплексов "Совы" 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского филигранно минусует вражескую технику", – говорится в описании под роликом.

Сообщение содержит два ролика, смонтированных в один.

В первой части видео можно увидеть, как оператор обнаруживает российскую БМП, во второй – крупнокалиберный пулемет, установленный на пикап.

В обоих случаях судьба вражеской техники неизменна – уничтожение.

Направление, где произошли эпизоды, не называется.

  • 14 июня 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр озвучила соотношение потерь ВСУ и армии РФ во время контрнаступления украинских сил. В зависимости от направления, потери РФ больше украинских в пять или почти в девять раз.
  • С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 221 460 оккупантов.

Читайте также: Седьмой за месяц. В Донецкой области уничтожен российский Ка-52 "Аллигатор"

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронБПЛАбеспилотникпотерибмппулемет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 