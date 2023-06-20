Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского опубликовали видео отработки дронами по технике оккупантов на фронте.
"Подразделение ударных беспилотных комплексов "Совы" 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского филигранно минусует вражескую технику", – говорится в описании под роликом.
Сообщение содержит два ролика, смонтированных в один.
В первой части видео можно увидеть, как оператор обнаруживает российскую БМП, во второй – крупнокалиберный пулемет, установленный на пикап.
В обоих случаях судьба вражеской техники неизменна – уничтожение.
Направление, где произошли эпизоды, не называется.
- 14 июня 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр озвучила соотношение потерь ВСУ и армии РФ во время контрнаступления украинских сил. В зависимости от направления, потери РФ больше украинских в пять или почти в девять раз.
- С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 221 460 оккупантов.
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