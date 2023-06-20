Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського опублікували відео відпрацювання дронами по техніці окупантів на фронті.
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"Підрозділ ударних безпілотних комплексів "Сови" 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського філігранно мінусує ворожу техніку", – йдеться в описі під роликом.
Допис містить два ролики, змонтовані в один.
У першій частині відео можна побачити, як оператор виявляє російську БМП, у другій – великокаліберний кулемет, встановлений на пікап.
В обох випадках доля ворожої техніки незмінна – знищення.
Напрямок, на якому сталися епізоди, не називається.
- 14 червня 2023 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ під час контрнаступу українських сил. Залежно від напрямку, втрати РФ більші за українські у п'ять або майже в дев'ять разів.
- З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 221 460 окупантів.
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