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Дрони морських піхотинців "мінуснули" російську БМП та пікап з кулеметом – відео з фронту видео

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 10:22
Відео: 36 ОБрМП
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Бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського опублікували відео відпрацювання дронами по техніці окупантів на фронті.

"Підрозділ ударних безпілотних комплексів "Сови" 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського філігранно мінусує ворожу техніку", – йдеться в описі під роликом.

Допис містить два ролики, змонтовані в один.

У першій частині відео можна побачити, як оператор виявляє російську БМП, у другій – великокаліберний кулемет, встановлений на пікап. 

В обох випадках доля ворожої техніки незмінна – знищення.

Напрямок, на якому сталися епізоди, не називається.

  • 14 червня 2023 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ під час контрнаступу українських сил. Залежно від напрямку, втрати РФ більші за українські у п'ять або майже в дев'ять разів.
  • З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 221 460 окупантів.

Читайте також: Сьомий за місяць. На Донеччині знищено російський Ка-52 "Алігатор"

Мілана Головань
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