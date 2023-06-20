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Сьомий за місяць. На Донеччині знищено російський Ка-52 "Алігатор"

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 09:19
Сьомий за місяць. На Донеччині знищено російський Ка-52
Російський Ка-52 (Фото: ЕРА)

19 червня увечері армія Росії втратила черговий ударний гелікоптер Ка-52, тепер на Донецькому напрямку. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід" та підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

"Близько 23:00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено ударний вертоліт Ка-52", – прокоментували у ПС.

Це вже сьомий гелікоптер такого типу, який українські воїни знищили за червень.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

6 червня з'явилося перше у червні повідомлення про збиття "Алігатора" окупантів.

12 червня, за даними Генштабу, також був збитий Ка-52, який став 300-м знищеним в Україні гелікоптером РФ.

16 червня окупанти знов втратили "Алігатор".

17 червня та вночі 18 червня було знищено три Ка-52 та 12 безпілотників.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "літаючим танком".
  • 14 червня 2023 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ під час контрнаступу українських сил. Залежно від напрямку, втрати РФ більші за українські у п'ять або майже в дев'ять разів.
  • З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 221 460 окупантів.

Дивіться також: "Едельвейси" показали відео зі збитим Ка-52 росіян: за ним вилетів ще один "смертник"

Мілана Головань
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