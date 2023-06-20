Сьомий за місяць. На Донеччині знищено російський Ка-52 "Алігатор"

19 червня увечері армія Росії втратила черговий ударний гелікоптер Ка-52, тепер на Донецькому напрямку. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід" та підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

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"Близько 23:00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено ударний вертоліт Ка-52", – прокоментували у ПС.

Це вже сьомий гелікоптер такого типу, який українські воїни знищили за червень.

6 червня з'явилося перше у червні повідомлення про збиття "Алігатора" окупантів.

12 червня, за даними Генштабу, також був збитий Ка-52, який став 300-м знищеним в Україні гелікоптером РФ.

16 червня окупанти знов втратили "Алігатор".

17 червня та вночі 18 червня було знищено три Ка-52 та 12 безпілотників.

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "літаючим танком".

14 червня 2023 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ під час контрнаступу українських сил. Залежно від напрямку, втрати РФ більші за українські у п'ять або майже в дев'ять разів.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 221 460 окупантів.

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