Сьомий за місяць. На Донеччині знищено російський Ка-52 "Алігатор"
19 червня увечері армія Росії втратила черговий ударний гелікоптер Ка-52, тепер на Донецькому напрямку. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід" та підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
"Близько 23:00 19 червня на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено ударний вертоліт Ка-52", – прокоментували у ПС.
Це вже сьомий гелікоптер такого типу, який українські воїни знищили за червень.
6 червня з'явилося перше у червні повідомлення про збиття "Алігатора" окупантів.
12 червня, за даними Генштабу, також був збитий Ка-52, який став 300-м знищеним в Україні гелікоптером РФ.
16 червня окупанти знов втратили "Алігатор".
17 червня та вночі 18 червня було знищено три Ка-52 та 12 безпілотників.
- 14 червня 2023 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр озвучила співвідношення втрат ЗСУ та армії РФ під час контрнаступу українських сил. Залежно від напрямку, втрати РФ більші за українські у п'ять або майже в дев'ять разів.
- З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили близько 221 460 окупантів.
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