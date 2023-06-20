Седьмой за месяц. В Донецкой области уничтожен российский Ка-52 "Аллигатор"

19 июня вечером армия России потеряла очередной ударный вертолет Ка-52, теперь на Донецком направлении. Об этом сообщили в воздушном командовании "Восток" и подтвердили в воздушных силах ВСУ.

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"Около 23:00 19 июня в Донецком направлении подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожен ударный вертолет Ка-52", – прокомментировали в ВС.

Это уже седьмой вертолет такого типа, который украинские воины уничтожили за июнь.

6 июня появилось первое в июне сообщение о сбивании "Аллигатора" оккупантов.

12 июня, по данным Генштаба, также был сбит Ка-52, ставший 300-м уничтоженным в Украине вертолетом РФ.

16 июня оккупанты снова потеряли "Аллигатор".

17 июня и ночью 18 июня были уничтожены три Ка-52 и 12 беспилотников.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

14 июня 2023 года заместитель министра обороны Анна Маляр озвучила соотношение потерь ВСУ и армии РФ во время контрнаступления украинских сил. В зависимости от направления, потери РФ больше украинских в пять или почти в девять раз.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили около 221 460 оккупантов.

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