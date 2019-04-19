Два часа до дебатов. Что происходит на Олимпийском: фото, видео

На НСК Олимпийский пропускают людей, на стадионе установлены сцены кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Очень неорганизованно охрана пропускает журналистов. У Зеленского говорят, что Управление Госохраны не подтверждает часть журналистов", - уточняет корреспондент.

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На сцене Зеленского (справа) зрителей развлекает шоумен Артем Гагарин. На сцене Порошенко поет группа "Плач Єремії".

Ранее сегодня полиция Киева разъяснила правила пропуска на стадион.

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Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net