Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины. Обращение было опубликовано пресс-службой британского правительства.

"Это критический момент и мы стоим вместе с украинцами перед лицом агрессии, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина", – сказал Джонсон.

Трюдо продолжил: "Мы едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и мы говорим о единстве, которое мы видели с 141 страной, осуждающей в ООН эти незаконные действия".

"И мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонительную военную поддержку и, конечно же, очень сильный пакет санкций. И если нужно еще, мы сделаем больше", – заверил Рютте.

Джонсон резюмировал обращение, заявив, что страны едины в мнениях. Они верят, что Украина должна быть свободной, независимой и суверенно нацией. "Мы с Украиной", – отметил британский премьер.

5 марта Джонсон пообещал ужесточать санкции против России, пока РФ не остановит агрессию против Украины.

Юрий Смирнов

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