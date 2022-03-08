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"Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте записали видео в поддержку Украины видео

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 08:28
Джастин Трюдо, Борис Джонсон и Марк Рютте (фото - скриншот видео)
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Лидеры Великобритании, Канады и Нидерландов Борис Джонсон, Джастин Трюдо и Марк Рютте записали видео в поддержку Украины. Обращение было опубликовано пресс-службой британского правительства.

"Это критический момент и мы стоим вместе с украинцами перед лицом агрессии, которую они терпят от рук военной машины Владимира Путина", – сказал Джонсон.

Трюдо продолжил: "Мы едины в противодействии дальнейшей агрессии России против Украины, и мы говорим о единстве, которое мы видели с 141 страной, осуждающей в ООН эти незаконные действия".

"И мы также тесно сотрудничаем, чтобы координировать гуманитарную помощь, оборонительную военную поддержку и, конечно же, очень сильный пакет санкций. И если нужно еще, мы сделаем больше", – заверил Рютте.

Джонсон резюмировал обращение, заявив, что страны едины в мнениях. Они верят, что Украина должна быть свободной, независимой и суверенно нацией. "Мы с Украиной", – отметил британский премьер.

  • 5 марта Джонсон пообещал ужесточать санкции против России, пока РФ не остановит агрессию против Украины.
Юрий Смирнов
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Великобритания нидерланды Борис Джонсон канада Джастин Трюдо марк рютте
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