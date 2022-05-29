Министерство обороны опубликовало сюжет об оборонных позициях ВСУ в районе Горловки Донецкой области. Бойцы уверены – если россияне достигнут успехов на Донбассе, они попытаются захватить и другие области Украины.

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"Если они прорвутся здесь, они пойдут дальше, они не остановятся. Они будут дальше захватывать все области, они на Донецкой и Луганской областях не остановятся, я в этом уверен", – сказал украинский военнослужащий.

Другой военнослужащий рассказал о результатах ударов по позициям оккупантов – после четырехдневного наблюдения с помощью дронов был открыт огонь по группе российской пехоты.

Еще один боец рассказал, что прибыл на новые позиции из района Светлодарской дуги, где с обеих сторон находился противник. Теперь украинские защитники выровняли линию фронта, за счет чего могут наносить удары по оккупантам, не получая ответа с флангов.

"Это не отход, это занятие более выгодного положения", – прокомментировал он.

23 мая украинские войска отошли из Светлодарска и Мироновского Бахмутского района Донецкой области во избежание окружения или значительных потерь.

В Минобороны объяснили – это не "отступление", а маневренная оборона.

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Оксана Житнюк

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